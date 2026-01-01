Maine Golf Guide
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Newry, Maine
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Brunswick, Maine
Public/Military
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Wilton, Maine
Semi-Private
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Casco, Maine
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Sebasco Estates, Maine
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Maine Golf Resorts
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Carrabassett Valley, MaineSugarloaf is best known as the largest ski resort east of the Colorado Rockies, but summer time is also a great time to visit. Its Robert Trent Jones Jr.-designed golf course is widely regarded as the best in the state. Its “String of Pearls” holes along the Carrabassett River are strikingly beautiful and quite challenging. Guests can choose from…