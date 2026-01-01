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Maine Golf Guide

Maine By The Numbers

153 courses | 1755 reviews

Maine Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 1755 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
64
3-4 Stars
18
2-3 Stars
4
1-2 Stars
4
N/A
60
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Maine Destinations

portland.png
Portland, ME
Courses: 46
Reviews: 958
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Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Sugarloaf
Sugarloaf Golf Club & Resort
Kingfield, Maine
Resort
4.9285714286
14
Write Review
Ledges GC
The Ledges Golf Club
York, Maine
Semi-Private
4.9
11
Write Review
JaTo Highlands GC: #7
View Tee Times
JaTo Highlands Golf Course
Lincoln, Maine
Semi-Private
4.8148345311
45
Write Review
Sunday River GC: #18
View Tee Times
Sunday River Golf Club
Newry, Maine
Public
4.7975664574
86
Write Review
Point Sebago
View Tee Times
Point Sebago Golf & Beach Resort
Casco, Maine
Resort
4.7493194461
180
Write Review
Dunegrass CC
Dunegrass Country Club
Old Orchard Beach, Maine
Resort/Public
4.7037037037
10
Write Review
Wilson Lake CC: Sunset
View Tee Times
Wilson Lake Country Club
Wilton, Maine
Semi-Private
4.5994144264
69
Write Review
Martindale CC
View Tee Times
Martindale Country Club
Auburn, Maine
Semi-Private
4.5964020615
117
Write Review
Wawenock GC
Wawenock Golf Club
Walpole, Maine
Public
4.4166666667
12
Write Review
Evergreen GC: #4
View Tee Times
Evergreen Golf Club
Rangeley, Maine
Public
4.3764705882
21
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Bucksport GC
View Tee Times
Bucksport Golf Club
Bucksport, Maine
Public
2.6470588235
6
Write Review
Salmon Falls GC
View Tee Times
Salmon Falls Golf Club
Hollis, Maine
Public
3.8281430219
69
Write Review
Rockland GC
View Tee Times
Rockland Golf Club
Rockland, Maine
Public
4.283637593
131
Write Review
Evergreen GC: #4
View Tee Times
Evergreen Golf Club
Rangeley, Maine
Public
4.3764705882
21
Write Review
Sunday River GC: #18
View Tee Times
Sunday River Golf Club
Newry, Maine
Public
4.7975664574
86
Write Review
Mere Creek GC: #7
View Tee Times
Mere Creek Golf Course
Brunswick, Maine
Public/Military
4.0631049888
102
Write Review
Wilson Lake CC: Sunset
View Tee Times
Wilson Lake Country Club
Wilton, Maine
Semi-Private
4.5994144264
69
Write Review
Dunegrass CC
Dunegrass Country Club
Old Orchard Beach, Maine
Resort/Public
4.7037037037
10
Write Review
Point Sebago
View Tee Times
Point Sebago Golf & Beach Resort
Casco, Maine
Resort
4.7493194461
180
Write Review
Sebasco Harbor Resort GC
View Tee Times
Sebasco Harbor Resort Golf Club
Sebasco Estates, Maine
Resort
4.8333333333
4
Write Review

Maine Golf Courses By Location

Maine Golf Resorts

  • Sugarloaf
    Sugarloaf
    Carrabassett Valley, Maine
    Sugarloaf is best known as the largest ski resort east of the Colorado Rockies, but summer time is also a great time to visit. Its Robert Trent Jones Jr.-designed golf course is widely regarded as the best in the state. Its “String of Pearls” holes along the Carrabassett River are strikingly beautiful and quite challenging. Guests can choose from…

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