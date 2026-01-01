Wells Golf Guide
Wells Golf Courses
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Wells, MaineSemi-Private0.00
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Wells, MaineSemi-Private4.046153846265
Golf Courses Near Wells
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Kennebunk, MainePrivate1.02
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Kennebunkport, MainePrivate4.85714285717
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Cape Neddick, MaineSemi-Private4.0877192982171
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Sanford, MaineSemi-Private3.33333333333
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Arundel, MainePublic4.65
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South Berwick, MainePublic3.77777777789
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York, MaineSemi-Private4.911
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York, MainePublic0.00
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York, MainePrivate4.52
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Saco, MainePublic3.52
Wells Driving Ranges
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