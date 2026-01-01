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Brewster Golf Guide

Brewster Golf Courses

Golf Courses Near Brewster

Brewster Golf Resorts

  • Ocean Edge Resort & GC
    Ocean Edge Resort & Golf Club
    Brewster, Massachusetts
    The 429-acre Ocean Edge Resort & Golf Club in Brewster, Mass., is divided into two distinct sections: The Mansion, a Victorian building listed on the National Register of Historic Places, and The Villages, a collection of villas closest to golf, kayaking and more. The resort offers something for everyone, from private dinners with views of Cape…

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