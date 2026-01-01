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Massachusetts Golf Guide

Massachusetts By The Numbers

399 courses | 30194 reviews

Massachusetts Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 30194 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
193
3-4 Stars
79
2-3 Stars
23
1-2 Stars
14
N/A
69
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.9

Featured Massachusetts Destinations

Boston.jpg
Boston
Courses: 177
Reviews: 11572
Boston offers all of the attractions you would expect from a major city from world-class shopping and dining, to concert venues and sports arenas, but this coastal capital also has plenty of colonial New England charm. Walk the Freedom Trail, which will take you from the Boston Common to the U.S.S. Constitution, and you'll get a sense of the city's revolutionary spirit and history.
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Spotlight

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Top Rated Courses
Whitinsville GC
Whitinsville Golf Club
Whitinsville, Massachusetts
Private
4.9142857143
35
Write Review
Wahconah CC
Wahconah Country Club
Dalton, Massachusetts
Semi-Private
4.8943722944
166
Write Review
Miacomet GC
View Tee Times
Miacomet Golf Course
Nantucket, Massachusetts
Public
4.887555022
54
Write Review
Pinehills GC - Nicklaus: #5
View Tee Times
Pinehills Golf Club - Nicklaus Course
Plymouth, Massachusetts
Semi-Private
4.8866871073
341
Write Review
Green Hill GC
Green Hill Golf Club
Worcester, Massachusetts
Municipal
4.8697916667
33
Write Review
Dudley Hill GC: #1
View Tee Times
Dudley Hill Golf Club
Dudley, Massachusetts
Semi-Private
4.8657407407
38
Write Review
Heritage CC
Heritage Country Club
Charlton, Massachusetts
Semi-Private
4.8648648649
37
Write Review
Ledgemont CC
Ledgemont Country Club
Seekonk, Massachusetts
Private
4.860231272
49
Write Review
Weathervane GC
Weathervane Golf Club
Weymouth, Massachusetts
Semi-Private
4.8370646766
135
Write Review
South Shore CC
View Tee Times
South Shore Country Club
Hingham, Massachusetts
Public
4.8117135588
379
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Crumpin-Fox Club
View Tee Times
Crumpin-Fox Club
Bernardston, Massachusetts
Semi-Private
4.7415966387
649
Write Review
Butternut Farm GC
View Tee Times
Butternut Farm Golf Club
Stow, Massachusetts
Public
4.1630540643
359
Write Review
Agawam GC
View Tee Times
Agawam Municipal Golf Course
Feeding Hills, Massachusetts
Public/Municipal
4.2097702612
605
Write Review
Gardner GC
View Tee Times
Gardner Municipal Golf Course
Gardner, Massachusetts
Public
4.1350175146
203
Write Review
Westover GC: #9
View Tee Times
Westover Golf Club
Granby, Massachusetts
Public
4.4982408314
529
Write Review
Village Links GC
View Tee Times
Village Links Golf Club
Plymouth, Massachusetts
Public
4.4565983642
383
Write Review
Cold Spring CC
View Tee Times
Cold Spring Country Club
Belchertown, Massachusetts
Semi-Private
4.4341526618
585
Write Review
Country Club of Halifax
View Tee Times
Country Club of Halifax
Halifax, Massachusetts
Private
4.2564618295
479
Write Review
Marion GC
View Tee Times
Marion Golf Club
Marion, Massachusetts
Public
4.5551836666
96
Write Review
The Brookside Club
View Tee Times
The Brookside Club
Bourne, Massachusetts
Public
4.5386825957
778
Write Review

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