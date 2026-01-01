Massachusetts Golf Guide
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Boston offers all of the attractions you would expect from a major city from world-class shopping and dining, to concert venues and sports arenas, but this coastal capital also has plenty of colonial New England charm. Walk the Freedom Trail, which will take you from the Boston Common to the U.S.S. Constitution, and you'll get a sense of the city's revolutionary spirit and history.
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Halifax, Massachusetts
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Bourne, Massachusetts
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