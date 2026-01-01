Litchfield Golf Guide
Litchfield Golf Courses
Golf Courses Near Litchfield
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Atwater, MinnesotaPublic4.55555555566
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Hutchinson, MinnesotaSemi-Private4.33333333333
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Hutchinson, MinnesotaPublic1.01
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Cokato, MinnesotaSemi-Private
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Kimball, MinnesotaSemi-Private4.4920634921142
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Paynesville, MinnesotaSemi-Private
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Buffalo Lake, MinnesotaPublic4.148148148110
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Annandale, MinnesotaPublic3.985294117668
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Spicer, MinnesotaSemi-Private4.571428571421
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Cold Spring, MinnesotaPublic4.427771108473
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