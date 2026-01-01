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Golf Courses Near Spicer

Spicer Golf Resorts

  • Little Crow CC
    Little Crow Resort
    Spicer, Minnesota
    The Little Crow Resort just south of New London boasts a new 51-room GrandStay Hotel & Suites completed in 2018, along with a 300-seat event center, the Max’s On the Green restaurant and a new clubhouse for the 27-hole golf course. Extended stay guests can enjoy the comfort of the one-bedroom, full-kitchen suites, which also include free WiFi,…

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