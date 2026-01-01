Sherburn Golf Guide
Sherburn Golf Courses
Golf Courses Near Sherburn
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Fairmont, MinnesotaPrivate4.02777777787
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Jackson, MinnesotaSemi-Private4.01
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Fairmont, MinnesotaSemi-Private4.16666666673
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Estherville, IowaSemi-Private3.01
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Jackson, MinnesotaPublic0.00
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Armstrong, IowaPublic5.01
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Lakefield, MinnesotaPublic5.01
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Mountain Lake, MinnesotaSemi-Private4.33333333332
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Saint James, MinnesotaSemi-Private3.83333333332
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Windom, MinnesotaSemi-Private3.01
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