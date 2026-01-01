Saint James Golf Guide
Saint James Golf Courses
Golf Courses Near Saint James
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Madelia, MinnesotaPublic/Municipal0.00
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Mountain Lake, MinnesotaSemi-Private4.33333333332
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New Ulm, MinnesotaSemi-Private4.02
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Sleepy Eye, MinnesotaSemi-Private4.02
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Sherburn, MinnesotaSemi-Private0.00
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Springfield, MinnesotaSemi-Private4.01
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Fairmont, MinnesotaSemi-Private4.16666666673
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Fairmont, MinnesotaPrivate4.02777777787
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Windom, MinnesotaSemi-Private3.01
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North Mankato, MinnesotaPublic4.71428571432
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