Columbia Golf Guide
Columbia Golf Courses
Golf Courses Near Columbia
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Hattiesburg, MississippiPrivate3.01
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Tylertown, MississippiPrivate0.00
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Prentiss, MississippiPrivate0.00
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Hattiesburg, MississippiSemi-Private4.038740920161
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Hattiesburg, MississippiPrivate5.05
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Purvis, MississippiPublic4.03
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Hattiesburg, MississippiSemi-Private4.255555555622
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Collins, MississippiSemi-Private3.01
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Lumberton, MississippiPublic1.45
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