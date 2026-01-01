Lucedale Golf Guide
Golf Courses Near Lucedale
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Hurley, MississippiPublic/Municipal4.16666666676
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Citronelle, AlabamaPublic/Municipal3.28571428572
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Saucier, MississippiPrivate/Resort4.870370370410
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Mobile, AlabamaPublic
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Mobile, AlabamaPublic
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Mobile, AlabamaPublic
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Eight Mile, AlabamaPublic/Municipal0.00
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Mobile, AlabamaPublic/Municipal4.1818181818308
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Gautier, MississippiSemi-Private3.464234474377
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Vancleave, MississippiPublic5.09
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