Caruthersville Golf Guide
Caruthersville Golf Courses
Golf Courses Near Caruthersville
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Dyersburg, TennesseePublic4.322734499255
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Dyersburg, TennesseePublic3.686274509815
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Kennett, MissouriSemi-Private4.03
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Blytheville, ArkansasPrivate4.01
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Blytheville, ArkansasMunicipal4.01848739534
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Blytheville, ArkansasPublic
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Newbern, TennesseeSemi-Private4.34117647067
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New Madrid, MissouriPrivate
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Ripley, TennesseePrivate
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Troy, TennesseeSemi-Private3.01
See Also
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2 courses | 70 reviews
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