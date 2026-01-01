Lexington Golf Guide
Golf Courses Near Lexington
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Richmond, MissouriSemi-Private4.25172
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Higginsville, MissouriSemi-Private1.91666666673
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Excelsior Springs, MissouriPublic4.062222222276
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Blue Springs, MissouriPublic3.57142857147
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Blue Springs, MissouriPublic3.9393939394165
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Carrollton, MissouriSemi-Private0.00
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Emma, MissouriPrivate0.00
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Lawson, MissouriPublic4.0129893818132
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Blue Springs, MissouriPublic3.1002824859120
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Liberty, MissouriPrivate3.2380952381126
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