Kearney Golf Guide
Kearney Golf Courses
Golf Courses Near Kearney
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Liberty, MissouriPrivate3.2380952381126
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Lawson, MissouriPublic4.0129893818132
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Excelsior Springs, MissouriPublic4.062222222276
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Kansas City, MissouriPublic4.9225225225371
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Smithville, MissouriPublic4.142857142914
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Smithville, MissouriPublic4.142857142914
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Kansas City, MissouriPublic/Municipal3.9428571429280
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Kansas City, MissouriPrivate4.3758
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Plattsburg, MissouriSemi-Private4.1867357385122
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Kansas City, MissouriPublic5.02
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