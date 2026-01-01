Barrington Golf Guide
Barrington Golf Courses
Golf Courses Near Barrington
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Gonic, New HampshireSemi-Private5.02
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Somersworth, New HampshirePublic4.85714285717
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Farmington, New HampshireSemi-Private3.85714285712
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Dover, New HampshirePrivate
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South Berwick, MainePublic3.77777777789
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Newmarket, New HampshirePublic
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Lebanon, MainePublic
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York, MaineSemi-Private4.911
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Portsmouth, New HampshirePublic3.254
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Candia, New HampshirePublic3.01
Barrington Driving Ranges
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