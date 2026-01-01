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New Hampshire Golf Guide

New Hampshire By The Numbers

115 courses | 5472 reviews

New Hampshire Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 5472 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
60
3-4 Stars
23
2-3 Stars
2
1-2 Stars
6
N/A
20
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.9

Featured Destination

concord.jpeg
Concord
Courses: 44
Reviews: 2576
Concord has something for everyone’s hobby. Whether it’s skiing or shopping, you can find it all here. Sunapee State Park is a place where visitors can go skiing, kayaking, canoeing, take part in their adventure ropes course, and so much more.
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Atkinson Resort & Country Club - Par-3 Course
Atkinson, New Hampshire
Resort
5.0
10
Write Review
Lochmere GCC
Lochmere Golf & Country Club
Tilton, New Hampshire
Semi-Private
4.7270408163
392
Write Review
Campbell's Scottish Highlands GC: #18
View Tee Times
Campbell's Scottish Highlands Golf Course
Salem, New Hampshire
Semi-Private
4.6642911287
558
Write Review
Breakfast Hill GC
View Tee Times
Breakfast Hill Golf Club
Greenland, New Hampshire
Semi-Private
4.6281777939
675
Write Review
Maplewood GC: #6
Maplewood Golf Club
Bethlehem, New Hampshire
Semi-Private/Resort
4.6260504202
58
Write Review
North Conway CC: #1
North Conway Country Club
North Conway, New Hampshire
Semi-Private
4.6115702479
121
Write Review
Owl's Nest GC
Owl's Nest Golf Club
Campton, New Hampshire
Semi-Private/Resort
4.6
35
Write Review
Whip-Poor-Will GC
Whip-Poor-Will Golf Course
Hudson, New Hampshire
Public
4.5245098039
15
Write Review
Mount Washington Hotel & Resort
View Tee Times
Mount Washington at Mount Washington Hotel & Resort
Bretton Woods, New Hampshire
Resort
4.4939759036
83
Write Review
Exeter CC
View Tee Times
Exeter Country Club
Exeter, New Hampshire
Semi-Private
4.4426093514
234
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Waukewan GC: #1
View Tee Times
Waukewan Golf Club
Meredith, New Hampshire
Public
4.1140664045
318
Write Review
Campbell's Scottish Highlands GC: #18
View Tee Times
Campbell's Scottish Highlands Golf Course
Salem, New Hampshire
Semi-Private
4.6642911287
558
Write Review
Breakfast Hill GC
View Tee Times
Breakfast Hill Golf Club
Greenland, New Hampshire
Semi-Private
4.6281777939
675
Write Review
Exeter CC
View Tee Times
Exeter Country Club
Exeter, New Hampshire
Semi-Private
4.4426093514
234
Write Review
Den Brae GC
View Tee Times
Den Brae Golf Club
Sanbornton, New Hampshire
Public
4.2244477996
135
Write Review
Pine Valley GC
View Tee Times
Pine Valley Golf Course
Pelham, New Hampshire
Semi-Private
3.3706097824
48
Write Review
Pheasant Ridge GC
View Tee Times
The Ridge Country Club
Gilford, New Hampshire
Public
3.625
16
Write Review
Loudon CC: #9
View Tee Times
Loudon Country Club
Loudon, New Hampshire
Public
4.2263718975
587
Write Review
Windham CC
View Tee Times
Bill Flynn's Windham Country Club
Windham, New Hampshire
Public
4.1978883861
314
Write Review
Brookstone Park GC: Aerial
View Tee Times
The Links at LaBelle Winery
Derry, New Hampshire
Public
4.4082392181
178
Write Review

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