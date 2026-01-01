New Hampshire Golf Guide
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Atkinson, New Hampshire
Resort
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10
Tilton, New Hampshire
Semi-Private
4.7270408163
392
Salem, New Hampshire
Semi-Private
4.6642911287
558
Greenland, New Hampshire
Semi-Private
4.6281777939
675
Bethlehem, New Hampshire
Semi-Private/Resort
4.6260504202
58
North Conway, New Hampshire
Semi-Private
4.6115702479
121
Campton, New Hampshire
Semi-Private/Resort
4.6
35
Hudson, New Hampshire
Public
4.5245098039
15
Bretton Woods, New Hampshire
Resort
4.4939759036
83
Exeter, New Hampshire
Semi-Private
4.4426093514
234
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Meredith, New Hampshire
Public
4.1140664045
318
Salem, New Hampshire
Semi-Private
4.6642911287
558
Greenland, New Hampshire
Semi-Private
4.6281777939
675
Exeter, New Hampshire
Semi-Private
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234
Sanbornton, New Hampshire
Public
4.2244477996
135
Pelham, New Hampshire
Semi-Private
3.3706097824
48
Gilford, New Hampshire
Public
3.625
16
Loudon, New Hampshire
Public
4.2263718975
587
Windham, New Hampshire
Public
4.1978883861
314
Derry, New Hampshire
Public
4.4082392181
178
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New Hampshire Golf Resorts
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Thornton, New HampshireThe Owl's Nest Resort is a collection of pet-friendly rental homes adjacent to New Hampshire's only Jack Nicklaus design. It is a gateway to charming towns, the mountains and glistening lakes. Amenities include an outdoor pool and jacuzzi, fitness room, platform tennis, firepits, restaurant and bar and indoor simulator. Outdoor pursuits led to…
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Conway, New HampshireThe White Mountain Hotel & Resort welcomes guests with mountain accommodations, tasty cuisine and classy amenities, including an outdoor heated pool and hot tub, fitness center, Finnish Sauna and massage room. The Hale's Location Golf Course might be the state's top nine-hole course. As for the dining, choose from the Ledges Restaurant or the…