Farmington Golf Guide
Farmington Golf Courses
Golf Courses Near Farmington
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Lebanon, MainePublic
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Gonic, New HampshireSemi-Private5.02
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Barrington, New HampshireSemi-Private3.03
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Somersworth, New HampshirePublic4.85714285717
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New Durham, New HampshirePrivate
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Wolfeboro, New HampshireSemi-Private5.02
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South Berwick, MainePublic3.77777777789
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Sanford, MaineSemi-Private3.33333333333
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Dover, New HampshirePrivate
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York, MaineSemi-Private4.911
See Also
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