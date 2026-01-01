Rooseveltown Golf Guide
Golf Courses Near Rooseveltown
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Massena, New YorkPublic1.816326530629
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Massena, New YorkResort
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Cornwall, OntarioPublic
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Cornwall, OntarioPublic3.972222222236
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Cornwall, OntarioPrivate4.66666666673
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Cornwall, OntarioPublic3.939393939433
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Massena, New YorkPublic5.01
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Raymondville, New YorkPublic
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Winthrop, New YorkPublic
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Norfolk, New YorkSemi-Private
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