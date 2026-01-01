Varysburg Golf Guide
Varysburg Golf Courses
Golf Courses Near Varysburg
-
Cowlesville, New YorkPublic4.01
-
Attica, New YorkPublic0.00
-
Attica, New YorkPrivate3.986992057187
-
Darien Center, New YorkPublic3.01
-
Alden, New YorkPublic3.02
-
Elma, New YorkMunicipal4.02
-
East Aurora, New YorkPrivate5.01
-
Chaffee, New YorkPublic5.01
-
Warsaw, New YorkPublic0.00
-
Holland, New YorkPublic3.915204678458
Varysburg Golf Resorts
-
Varysburg, New YorkThe Byrncliff Golf Resort & Banquets, located just 35 minutes south of Buffalo and an hour from Rochester, is a family-owned boutique resort that's been offering cross country skiing/snowmobiling in the winter and golf in the summer for more than five decades. Byrncliff delivers an intimate experience with only 25 rooms, plus the Maple Lodge for…
See Also
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 87 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 58 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 1 review