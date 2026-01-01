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Varysburg Golf Resorts

  • Byrncliff Golf Resort & Banquets: #2
    Byrncliff Golf Resort & Banquets
    Varysburg, New York
    The Byrncliff Golf Resort & Banquets, located just 35 minutes south of Buffalo and an hour from Rochester, is a family-owned boutique resort that's been offering cross country skiing/snowmobiling in the winter and golf in the summer for more than five decades. Byrncliff delivers an intimate experience with only 25 rooms, plus the Maple Lodge for…

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