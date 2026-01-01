Attica Golf Guide
Attica Golf Courses
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Attica, New YorkPrivate3.986992057187
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Attica, New YorkPublic
Golf Courses Near Attica
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Darien Center, New YorkPublic3.01
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Varysburg, New YorkPublic4.6190476194
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Cowlesville, New YorkPublic4.01
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Alden, New YorkPublic3.02
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Batavia, New YorkSemi-Private
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Batavia, New YorkPublic
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Stafford, New YorkPublic
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Batavia, New YorkPublic
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