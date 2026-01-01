Harpster Golf Guide
Golf Courses Near Harpster
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Upper Sandusky, OhioPrivate
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Upper Sandusky, OhioPublic
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New Bloomington, OhioPublic
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Marion, OhioPublic
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Marion, OhioPrivate4.588235294117
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Bucyrus, OhioSemi-Private4.421991187469
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Bucyrus, OhioPublic4.01
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Caledonia, OhioPublic3.416666666724
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Waldo, OhioSemi-Private4.2851737186215
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Kenton, OhioPublic/Municipal
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