Lexington Golf Guide
Lexington Golf Courses
Golf Courses Near Lexington
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Bellville, OhioPublic4.547008547117
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Bellville, OhioPublic4.312791783431
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Mansfield, OhioSemi-Private3.02
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Mansfield, OhioSemi-Private3.940412528630
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Mansfield, OhioPrivate0.00
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Mansfield, OhioPublic4.179612870868
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Mansfield, OhioPublic1.01
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Galion, OhioSemi-Private3.91666666673
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Mount Gilead, OhioPublic4.0425
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Mansfield, OhioPublic4.11828644536
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