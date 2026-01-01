Fredericktown Golf Guide
Golf Courses Near Fredericktown
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Bellville, OhioPublic4.312791783431
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Lexington, OhioPublic3.809523809521
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Bellville, OhioPublic4.547008547117
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Mount Vernon, OhioPublic4.184086388261
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Perrysville, OhioPublic4.52
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Howard, OhioPublic4.561403508857
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Mount Vernon, OhioPrivate0.00
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Mansfield, OhioSemi-Private4.116883116929
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Mount Vernon, OhioPublic4.636877247505
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Mount Gilead, OhioPublic4.0425
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