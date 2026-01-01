Port Allegany Golf Guide
Golf Courses Near Port Allegany
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Smethport, PennsylvaniaSemi-Private
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Bolivar, New YorkPublic4.01
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Bradford, PennsylvaniaPrivate5.02
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Coudersport, PennsylvaniaSemi-Private
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Olean, New YorkPrivate5.01
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St. Bonaventure, New YorkPublic5.01
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Allegany, New YorkPublic
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Bradford, PennsylvaniaSemi-Private3.66666666673
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Kane, PennsylvaniaSemi-Private3.01
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Emporium, PennsylvaniaSemi-Private5.02
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