Home / Courses / World / USA

Pennsylvania Golf Guide

Pennsylvania By The Numbers

721 courses | 51334 reviews

Pennsylvania Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 51334 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
324
3-4 Stars
155
2-3 Stars
36
1-2 Stars
14
N/A
134
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.9

Featured Pennsylvania Destinations

gettysburg.jpeg
Gettysburg
Courses: 57
Reviews: 9756
For a little slice of history, visit the Soldiers’ National Cemetery in Gettysburg where Abraham Lincoln delivered his famous Gettysburg Address. The cemetery is part of the Gettysburg National Military Park. There’s roughly 3,500 Union soldiers that are buried there.
Explore

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Champion Lakes GC
Champion Lakes Golf Course
Bolivar, Pennsylvania
Public
4.9184027778
97
Write Review
Links at Gettysburg
View Tee Times
Links at Gettysburg
Gettysburg, Pennsylvania
Public
4.8634845685
457
Write Review
Skytop Lodge - Poconos GC
View Tee Times
Skytop Lodge - Poconos Golf Course
Skytop, Pennsylvania
Resort
4.8328664799
261
Write Review
Tyoga CC
View Tee Times
Tyoga Golf Course
Wellsboro, Pennsylvania
Semi-Private
4.8257653939
61
Write Review
Sugarloaf GC: clubhouse
View Tee Times
Sugarloaf Golf Club
Sugarloaf, Pennsylvania
Public
4.8135981665
90
Write Review
Talamore CC
Talamore Country Club
Ambler, Pennsylvania
Private
4.8051447596
108
Write Review
Pleasant Valley CC
Pleasant Valley Golf Club
Connellsville, Pennsylvania
Semi-Private
4.7996515679
165
Write Review
River Valley CC: #13
View Tee Times
River Valley Country Club
Westfield, Pennsylvania
Semi-Private
4.7922077922
32
Write Review
Bucknell GC
View Tee Times
Bucknell Golf Club
Lewisburg, Pennsylvania
Semi-Private
4.7597286517
223
Write Review
Jack Frost National GC: #3
View Tee Times
Jack Frost National Golf Course
Blakeslee, Pennsylvania
Public
4.754177677
600
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Cumberland GC
View Tee Times
Cumberland Golf Club
Carlisle, Pennsylvania
Public
3.9956195244
280
Write Review
Glengarry Golf Links
View Tee Times
Glengarry Golf Links
Latrobe, Pennsylvania
Public
4.6597817473
317
Write Review
Morgan Hill GC
View Tee Times
Morgan Hill Golf Course
Easton, Pennsylvania
Semi-Private
4.0925321999
739
Write Review
Pleasant Valley GC
View Tee Times
Pleasant Valley Golf Club
Stewartstown, Pennsylvania
Public
4.1252940553
243
Write Review
Bucknell GC
View Tee Times
Bucknell Golf Club
Lewisburg, Pennsylvania
Semi-Private
4.7597286517
223
Write Review
Meadowink GC
View Tee Times
Meadowink Golf Course
Murrysville, Pennsylvania
Public
3.7743458587
355
Write Review
Armitage GC: #13
View Tee Times
Armitage Golf Course
Mechanicsburg, Pennsylvania
Public
4.0551835179
452
Write Review
Inniscrone GC
View Tee Times
Inniscrone Golf Club
Avondale, Pennsylvania
Public
4.0435390565
1051
Write Review
Berkleigh GC: #4
View Tee Times
Berkleigh Golf Club
Kutztown, Pennsylvania
Public
4.3969253253
370
Write Review
Galen Hall GC: Clubhouse
View Tee Times
Galen Hall Golf Club
Wernersville, Pennsylvania
Semi-Private
4.2444405915
319
Write Review

Pennsylvania Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me