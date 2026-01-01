Pennsylvania Golf Guide
Featured Pennsylvania Destinations
Courses: 57
Reviews: 9756
For a little slice of history, visit the Soldiers’ National Cemetery in Gettysburg where Abraham Lincoln delivered his famous Gettysburg Address. The cemetery is part of the Gettysburg National Military Park. There’s roughly 3,500 Union soldiers that are buried there.
-
72 courses | 9492 reviews
-
54 courses | 7588 reviews
-
127 courses | 5263 reviews
-
157 courses | 25942 reviews
Spotlight
Top Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Top Rated Courses
Bolivar, Pennsylvania
Public
4.9184027778
97
Gettysburg, Pennsylvania
Public
4.8634845685
457
Skytop, Pennsylvania
Resort
4.8328664799
261
Wellsboro, Pennsylvania
Semi-Private
4.8257653939
61
Sugarloaf, Pennsylvania
Public
4.8135981665
90
Ambler, Pennsylvania
Private
4.8051447596
108
Connellsville, Pennsylvania
Semi-Private
4.7996515679
165
Westfield, Pennsylvania
Semi-Private
4.7922077922
32
Lewisburg, Pennsylvania
Semi-Private
4.7597286517
223
Blakeslee, Pennsylvania
Public
4.754177677
600
Recently Reviewed Courses
Carlisle, Pennsylvania
Public
3.9956195244
280
Latrobe, Pennsylvania
Public
4.6597817473
317
Easton, Pennsylvania
Semi-Private
4.0925321999
739
Stewartstown, Pennsylvania
Public
4.1252940553
243
Lewisburg, Pennsylvania
Semi-Private
4.7597286517
223
Murrysville, Pennsylvania
Public
3.7743458587
355
Mechanicsburg, Pennsylvania
Public
4.0551835179
452
Avondale, Pennsylvania
Public
4.0435390565
1051
Kutztown, Pennsylvania
Public
4.3969253253
370
Wernersville, Pennsylvania
Semi-Private
4.2444405915
319
Pennsylvania Golf Courses By Location
-
2 courses | 22 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
3 courses | 26 reviews
-
3 courses | 13 reviews
-
3 courses | 102 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 108 reviews
-
1 course | 89 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 446 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 110 reviews
-
1 course | 876 reviews
-
1 course | 205 reviews
-
2 courses | 1052 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
4 courses | 38 reviews
-
2 courses | 27 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
7 courses | 49 reviews
-
2 courses | 162 reviews
-
3 courses | 32 reviews
-
2 courses | 475 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 16 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
7 courses | 192 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 71 reviews
-
1 course | 600 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
4 courses | 3 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 207 reviews
-
1 course | 97 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
2 courses | 10 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 83 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 4 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 793 reviews
-
13 courses | 1011 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 1 review
-
5 courses | 8 reviews
-
4 courses | 5 reviews
-
5 courses | 827 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 11 reviews
-
1 course | 360 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 11 reviews
-
5 courses | 7 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 58 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 491 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 22 reviews
-
1 course | 165 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 482 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 103 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 4 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 390 reviews
-
1 course | 20 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 3 reviews
-
1 course | 146 reviews
-
1 course | 313 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 520 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 548 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 257 reviews
-
4 courses | 94 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 120 reviews
-
4 courses | 857 reviews
-
2 courses | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
4 courses | 504 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 66 reviews
-
3 courses | 7 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
10 courses | 42 reviews
-
1 course | 20 reviews
-
1 course | 32 reviews
-
2 courses | 63 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 59 reviews
-
1 course | 167 reviews
-
1 course | 50 reviews
-
1 course | 37 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
3 courses | 35 reviews
-
4 courses | 117 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 1154 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 154 reviews
-
1 course | 56 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
4 courses | 18 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 214 reviews
-
3 courses | 195 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 860 reviews
-
5 courses | 514 reviews
-
4 courses | 1436 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 19 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 46 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 281 reviews
-
1 course | 617 reviews
-
1 course | 53 reviews
-
5 courses | 79 reviews
-
1 course | 240 reviews
-
2 courses | 13 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 13 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 416 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 699 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
4 courses | 672 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 13 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
4 courses | 66 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 63 reviews
-
3 courses | 6 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 44 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 22 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 22 reviews
-
2 courses | 636 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 240 reviews
-
4 courses | 31 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
3 courses | 17 reviews
-
2 courses | 28 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 4 reviews
-
3 courses | 1584 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 373 reviews
-
2 courses | 237 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
2 courses | 10 reviews
-
1 course | 370 reviews
-
3 courses | 5 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
2 courses | 295 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
10 courses | 27 reviews
-
1 course | 122 reviews
-
1 course | 263 reviews
-
1 course | 952 reviews
-
1 course | 493 reviews
-
3 courses | 323 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
5 courses | 937 reviews
-
1 course | 333 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 224 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 13 reviews
-
5 courses | 7 reviews
-
3 courses | 858 reviews
-
1 course | 470 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 389 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 111 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 3 reviews
-
3 courses | 125 reviews
-
1 course | 38 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 807 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 461 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 48 reviews
-
3 courses | 739 reviews
-
1 course | 24 reviews
-
2 courses | 9 reviews
-
1 course | 13 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 337 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 481 reviews
-
1 course | 98 reviews
-
2 courses | 8 reviews
-
1 course | 184 reviews
-
1 course | 151 reviews
-
1 course | 21 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 17 reviews
-
3 courses | 103 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 20 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 31 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 11 reviews
-
3 courses | 2 reviews
-
2 courses | 613 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 312 reviews
-
3 courses | 525 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 561 reviews
-
1 course | 255 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 31 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 39 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 76 reviews
-
2 courses | 15 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 327 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
2 courses | 46 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 35 reviews
-
2 courses | 8 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 760 reviews
-
1 course | 50 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 495 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 199 reviews
-
7 courses | 104 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 333 reviews
-
1 course | 199 reviews
-
13 courses | 145 reviews
-
3 courses | 4 reviews
-
1 course | 597 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 34 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 346 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 86 reviews
-
1 course | 348 reviews
-
1 course | 365 reviews
-
4 courses | 977 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 867 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 50 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 5 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 7 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 2 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
4 courses | 198 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 259 reviews
-
1 course | 480 reviews
-
1 course | 261 reviews
-
2 courses | 18 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 33 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 606 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 236 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 86 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 31 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 140 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 243 reviews
-
1 course | 68 reviews
-
1 course | 124 reviews
-
2 courses | 94 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 12 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 449 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
3 courses | 15 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 111 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 226 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 34 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 18 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 268 reviews
-
1 course | 113 reviews
-
2 courses | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
3 courses | 104 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 61 reviews
-
1 course | 319 reviews
-
1 course | 344 reviews
-
5 courses | 508 reviews
-
1 course | 26 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 32 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 11 reviews
-
2 courses | 161 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 249 reviews
-
10 courses | 1063 reviews
-
1 course | 4 reviews