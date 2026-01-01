Madison Golf Guide
Madison Golf Courses
-
Madison, South DakotaSemi-Private4.516339869315
Golf Courses Near Madison
-
Wentworth, South DakotaPublic/Resort
-
Howard, South DakotaPublic3.01
-
Colman, South DakotaPublic/Municipal
-
Brookings, South DakotaSemi-Private3.66666666673
-
Salem, South DakotaSemi-Private
-
Volga, South DakotaPublic4.90476190484
-
Dell Rapids, South DakotaSemi-Private3.33333333332
-
Brookings, South DakotaMunicipal4.57142857147
-
Brookings, South DakotaMunicipal4.57142857147
-
Hartford, South DakotaSemi-Private3.01