Colman Golf Guide
Colman Golf Courses
Golf Courses Near Colman
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Wentworth, South DakotaPublic/Resort
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Dell Rapids, South DakotaSemi-Private3.33333333332
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Flandreau, South DakotaPublic
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Brookings, South DakotaSemi-Private3.66666666673
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Madison, South DakotaSemi-Private4.516339869315
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Brookings, South DakotaMunicipal4.57142857147
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Brookings, South DakotaMunicipal4.57142857147
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Volga, South DakotaPublic4.90476190484
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Sioux Falls, South DakotaPublic
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Garretson, South DakotaPublic4.01
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