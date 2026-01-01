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Sewanee Golf Guide

Sewanee Golf Courses

Golf Courses Near Sewanee

Sewanee Golf Resorts

  • The Course at Sewanee
    The Sewanee Inn
    Sewanee, Tennessee
    Despite being small in stature, the Sewanee Inn is a premier golf experience. The 43-room boutique inn on the grounds of the University of the South is home to The Course at Sewanee, a nine-holer renovated by Gil Hanse. Outdoor recreation to enjoy in the surrounding Appalachian Mountains includes hiking, biking, finding waterfalls and swimming…

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