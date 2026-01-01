Sewanee Golf Guide
Sewanee Golf Courses
Golf Courses Near Sewanee
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Winchester, TennesseePublic4.01
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Winchester, TennesseePrivate
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South Pittsburg, TennesseeSemi-Private3.26296296347
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Arnold AFB, TennesseeMilitary3.72222222224
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Winchester, TennesseePublic4.269920734358
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Tullahoma, TennesseePrivate
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Bryant, AlabamaPublic
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Manchester, TennesseePublic4.703703703710
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Manchester, TennesseePublic4.33333333333
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McMinnville, TennesseePrivate3.01
Sewanee Golf Resorts
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Sewanee, TennesseeDespite being small in stature, the Sewanee Inn is a premier golf experience. The 43-room boutique inn on the grounds of the University of the South is home to The Course at Sewanee, a nine-holer renovated by Gil Hanse. Outdoor recreation to enjoy in the surrounding Appalachian Mountains includes hiking, biking, finding waterfalls and swimming…
See Also
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3 courses | 59 reviews
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1 course | 47 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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2 courses | 13 reviews
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