Floydada Golf Guide
Floydada Golf Courses
Golf Courses Near Floydada
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Lorenzo, TexasPublic1.02
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Abernathy, TexasSemi-Private
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Plainview, TexasSemi-Private
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Roaring Springs, TexasPrivate
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Lubbock, TexasPrivate
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Lubbock, TexasPublic/Municipal2.9438502674274
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Lubbock, TexasPublic/Municipal2.9438502674274
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Lubbock, TexasPrivate
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Spur, TexasMunicipal
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