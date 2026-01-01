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Texas Golf Guide

Texas By The Numbers

921 courses | 131938 reviews

Texas Review Stats

Average Rating

3.7
3.7
Total 131938 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
294
3-4 Stars
183
2-3 Stars
60
1-2 Stars
44
N/A
242
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
3.8
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.6

Featured Texas Destinations

143.jpg
Dallas - Ft. Worth
Courses: 164
Reviews: 44433
It's an old cliché – everything's bigger in Texas – but it certainly holds true for the Dallas-Fort Worth area and its golf scene. With more than 100 public golf courses in the area – ranging from bargain municipals to high-end daily fees and resorts – there's something for every price point and level of player. For visitors seeking a stay-and-play resort, it starts with the TPC Four Seasons Resort in Irving, the former home of the PGA Tour's Byron Nelson tournament. Not far away is the city of Grapevine, where you can stay at the famous Gaylord Texan and play Cowboys Golf Club next door. Founded by Dallas Cowboys owner Jerry Jones, the club is all about "America's Team," but more importantly, it's a superb test of golf. Other worthy resorts include the Westin Stonebriar Resort in Frisco and the DFW Marriott Resort in Fort Worth. For a really cool British Open links experience, check out The Tribute in The Colony, north of Dallas as well as its sister course, Old American.
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Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Big Easy Ranch: #1
Big Easy Ranch - 9-Hole Course
Columbus, Texas
Private/Resort
5.0
18
Write Review
Black Jack's Crossing GC at Lajitas
Black Jack's Crossing Golf Course at Lajitas
Lajitas, Texas
Semi-Private/Resort
4.9696969697
12
Write Review
White Bluff GC
The Old at White Bluff Golf Club
Whitney, Texas
Semi-Private/Resort
4.9299191375
107
Write Review
Livingston GC: practice green
Livingston Golf Course
Livingston, Texas
Public
4.8777777778
46
Write Review
Hideout GC: Putting green
View Tee Times
Hideout Golf Club
Brownwood, Texas
Public/Resort
4.8766435986
104
Write Review
Diamondback National GC
View Tee Times
Live Oak Golf Club
Abilene, Texas
Public
4.8152307078
174
Write Review
Flying L GC
Flying L Guest Ranch Golf Course
Bandera, Texas
Resort
4.802832244
154
Write Review
TPC San Antonio - Canyons
TPC San Antonio - Canyons Course
San Antonio, Texas
Private/Resort
4.7916666667
17
Write Review
Max A. Mandel GC: Clubhouse
View Tee Times
Max A. Mandel Golf Course
Laredo, Texas
Municipal
4.7849283914
63
Write Review
Twin Rivers GC
Bear Ridge Golf Club
Waco, Texas
Public
4.7521367521
40
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
The Battleground at Deer Park
View Tee Times
The Battleground at Deer Park
Deer Park, Texas
Public
3.7868162748
1145
Write Review
Greatwood GC: #11
View Tee Times
Greatwood Golf Club
Sugar Land, Texas
Public
3.6737987192
1152
Write Review
Lions Municipal GC
View Tee Times
Lions Municipal Golf Course
Austin, Texas
Public
4.3488434141
344
Write Review
Llano River GC
View Tee Times
Llano River Golf Course
Llano, Texas
Public
4.3234350797
238
Write Review
GC of Houston - Tournament: #1
View Tee Times
Golf Club of Houston - Tournament Course
Humble, Texas
Public
4.2482950043
949
Write Review
GC of Houston - Member: #6
Golf Club of Houston - Member Course
Humble, Texas
Private
4.2482950043
949
Write Review
Tangle Ridge GC
View Tee Times
Tangle Ridge Golf Club
Grand Prairie, Texas
Public
4.3809592956
1373
Write Review
Crystal Falls GC: #14
View Tee Times
Crystal Falls Golf Course
Leander, Texas
Public
4.2324627207
865
Write Review
Highlands at Wildcat Golf Club
View Tee Times
Wildcat Golf Club - The Highlands
Houston, Texas
Public
4.1755357335
792
Write Review
Stewart Peninsula GC: #1
View Tee Times
Stewart Peninsula Golf Course
The Colony, Texas
Public
3.9978783688
784
Write Review

Texas Golf Courses By Location

Texas Golf Resorts

  • Cliffs at Possum Kingdom Lake
    The Cliffs Resort on Possum Kingdom Lake
    Gradford, Texas
    The Cliffs Resort on Possum Kingdom Lake is a nearly 1,200-acre master-planned resort community by Double Diamond Resorts on the shores of the lake located west of the Dallas-Fort Worth Metroplex. The Inn at the Cliffs is the main lodging compound with guest rooms, while there are also villa and cabin rentals, not to mention RV spaces as well.…
  • Clubs of Lakeway: Clubhouse
    Lakeway Resort & Spa
    Lakeway, Texas
    West of Austin in the Texas Hill Country is Lakeway Resort & Spa, located on the southern banks of Lake Travis. Well known for its spa and lake views, golfers will appreciate Lakeway Resort & Spa for its access to the local Clubs of Lakeway golf courses and the public Falconhead Golf Club. The AAA Four-Diamond resort features 168 guest rooms,…

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