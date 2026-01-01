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It's an old cliché – everything's bigger in Texas – but it certainly holds true for the Dallas-Fort Worth area and its golf scene. With more than 100 public golf courses in the area – ranging from bargain municipals to high-end daily fees and resorts – there's something for every price point and level of player. For visitors seeking a stay-and-play resort, it starts with the TPC Four Seasons Resort in Irving, the former home of the PGA Tour's Byron Nelson tournament. Not far away is the city of Grapevine, where you can stay at the famous Gaylord Texan and play Cowboys Golf Club next door. Founded by Dallas Cowboys owner Jerry Jones, the club is all about "America's Team," but more importantly, it's a superb test of golf. Other worthy resorts include the Westin Stonebriar Resort in Frisco and the DFW Marriott Resort in Fort Worth. For a really cool British Open links experience, check out The Tribute in The Colony, north of Dallas as well as its sister course, Old American.