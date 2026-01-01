Bassett Golf Guide
Bassett Golf Courses
Golf Courses Near Bassett
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Martinsville, VirginiaPublic4.77777777787
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Horse Pasture, VirginiaPublic
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Martinsville, VirginiaSemi-Private4.744444444416
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Martinsville, VirginiaPrivate
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Stuart, VirginiaPublic2.636363636411
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Rocky Mount, VirginiaPrivate
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Stoneville, North CarolinaPublic
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Eden, North CarolinaPublic
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Eden, North CarolinaSemi-Private4.622222222211
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Stoneville, North CarolinaPublic
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