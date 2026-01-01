Penhook Golf Guide
Penhook Golf Courses
Golf Courses Near Penhook
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Huddleston, VirginiaSemi-Private1.527
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Moneta, VirginiaPrivate5.01
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Hardy, VirginiaSemi-Private3.45
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Goodview, VirginiaPublic
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Chatham, VirginiaSemi-Private5.01
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Rocky Mount, VirginiaPrivate
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Hurt, VirginiaSemi-Private
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Roanoke, VirginiaPrivate/Resort4.437516
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Roanoke, VirginiaPrivate1.759
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Martinsville, VirginiaPublic4.77777777787
See Also
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