Dingess Golf Guide
Golf Courses Near Dingess
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Chapmanville, West VirginiaPrivate0.00
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Sprigg, West VirginiaPublic1.01
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Madison, West VirginiaSemi-Private0.00
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Wharncliffe, West VirginiaPublic4.533333333315
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Pikeville, KentuckyPublic1.833333333311
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Louisa, KentuckyMunicipal3.4584500467191
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Oceana, West VirginiaSemi-Private2.52
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Pikeville, KentuckyPrivate5.01
See Also
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