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West Virginia Golf Guide

West Virginia By The Numbers

121 courses | 3085 reviews

West Virginia Review Stats

Average Rating

3.8
3.8
Total 3085 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
64
3-4 Stars
10
2-3 Stars
6
1-2 Stars
8
N/A
32
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Destination

morgantown.jpeg
Morgantown
Courses: 25
Reviews: 1011
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Top Rated Courses
Stonehaven at The Resort at Glade Springs
View Tee Times
Glade Springs Village - Stonehaven Course
Daniels, West Virginia
Semi-Private
4.8005833501
155
Write Review
Highlands GC at Fisher Mountain: Practice area
View Tee Times
The Highlands Golf Club at Fisher Mountain
Franklin, West Virginia
Public/Resort
4.7552148519
174
Write Review
Raven GC At Snowshoe Mountain
View Tee Times
Raven Golf Club At Snowshoe Mountain
Snowshoe, West Virginia
Resort
4.737745098
36
Write Review
Greenbrier - Old White TPC: #18
View Tee Times
Greenbrier - Old White Course
White Sulphur Springs, West Virginia
Resort
4.7270588235
43
Write Review
Canaan Valley GC & Resort
View Tee Times
Canaan Valley Golf Course & Resort
Davis, West Virginia
Resort
4.7100840336
17
Write Review
Glade Springs Village - Woodhaven
View Tee Times
Glade Springs Village - Woodhaven Course
Daniels, West Virginia
Semi-Private
4.7041023423
114
Write Review
Lewisburg Elks CC
View Tee Times
Lewisburg Elks Country Club
Lewisburg, West Virginia
Public
4.6752136752
48
Write Review
Cacapon State Park Resort
View Tee Times
Cacapon Resort State Park
Berkeley Springs, West Virginia
Resort/Municipal
4.5873367123
142
Write Review
Riverside GC
View Tee Times
Riverside Golf Course
Mason, West Virginia
Semi-Private
4.5684534169
184
Write Review
Twisted Gun GC: #9 & #18
Twisted Gun Golf Course
Wharncliffe, West Virginia
Public
4.5333333333
15
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Alpine Lake Resort
View Tee Times
Alpine Lake Resort
Terra Alta, West Virginia
Resort
4.3956427015
74
Write Review
Cacapon State Park Resort
View Tee Times
Cacapon Resort State Park
Berkeley Springs, West Virginia
Resort/Municipal
4.5873367123
142
Write Review
Valley View CC
View Tee Times
Valley View Country Club
White Sulphur Springs, West Virginia
Semi-Private
4.2741596639
33
Write Review
Pipestem State Park Resort
View Tee Times
Eighteen Hole Regulation at Pipestem State Park Resort
Pipestem, West Virginia
Resort
4.0971055089
69
Write Review
Mountaineer's Woodview GC: #9
View Tee Times
Mountaineers Woodview Golf Course
New Cumberland, West Virginia
Public
4.1706892803
126
Write Review
Speidel GC At Oglebay Resort - Klieves
View Tee Times
Palmer Golf Course - Speidel (at Oglebay Resort)
Wheeling, West Virginia
Resort
4.3100158983
138
Write Review
Lakeview Golf Resort & Spa
View Tee Times
Lakeview Golf Resort - Lakeview Course
Morgantown, West Virginia
Resort
3.1854935523
346
Write Review
Glade Springs Village - Woodhaven
View Tee Times
Glade Springs Village - Woodhaven Course
Daniels, West Virginia
Semi-Private
4.7041023423
114
Write Review
Oglebay Resort - Crispin
View Tee Times
Oglebay Resort - Crispin Course
Wheeling, West Virginia
Resort
3.7612044818
113
Write Review
Stonehaven at The Resort at Glade Springs
View Tee Times
Glade Springs Village - Stonehaven Course
Daniels, West Virginia
Semi-Private
4.8005833501
155
Write Review

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