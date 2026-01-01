Louisa Golf Guide
Louisa Golf Courses
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Louisa, KentuckyMunicipal3.4584500467191
Golf Courses Near Louisa
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Catlettsburg, KentuckySemi-Private2.896638655518
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Paintsville, KentuckySemi-Private4.285714285714
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Lavalette, West VirginiaPublic4.44444444449
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Olive Hill, KentuckyMunicipal/Resort3.7453906936137
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Lavalette, West VirginiaSemi-Private4.06
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Ashland, KentuckyPublic2.65
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Prestonsburg, KentuckyPublic/Resort0.00
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Prestonsburg, KentuckyPublic4.5310579456300
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Ashland, KentuckyPrivate5.02
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Argillite, KentuckyPublic3.363636363611
Louisa Golf Resorts
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Louisa, KentuckyYatesville Lake State Park features a good mix of the golf and lake life. There are 47 campsites, but a handful are only accessible by boat and a few others are "hike in" sites. A marina is the center of activity. The Yatesville Lake Golf Course is a par 71 built on mountainous terrain with nice views. The clubhouse serves food and drink. Hiking…
See Also
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