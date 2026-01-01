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Louisa Golf Courses

Golf Courses Near Louisa

Louisa Golf Resorts

  • Eagle Ridge GC At Yatesville Lake State Park: #13
    Yatesville Lake State Park
    Louisa, Kentucky
    Yatesville Lake State Park features a good mix of the golf and lake life. There are 47 campsites, but a handful are only accessible by boat and a few others are "hike in" sites. A marina is the center of activity. The Yatesville Lake Golf Course is a par 71 built on mountainous terrain with nice views. The clubhouse serves food and drink. Hiking…

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