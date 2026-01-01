Ripley Golf Guide
Golf Courses Near Ripley
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Ravenswood, West VirginiaSemi-Private4.05555555564
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Spencer, West VirginiaSemi-Private4.02
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Point Pleasant, West VirginiaSemi-Private0.00
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Elizabeth, West VirginiaPublic3.11111111114
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Sissonville, West VirginiaPrivate4.52
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Pomeroy, OhioPublic3.54
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Mason, West VirginiaSemi-Private4.5684534169184
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Mineral Wells, West VirginiaSemi-Private4.01
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Winfield, West VirginiaPublic0.00
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Nitro, West VirginiaSemi-Private2.52
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