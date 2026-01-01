Puebla Golf Guide
Puebla Golf Courses
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Atlixco, PueblaPrivate4.01
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Chietla, PueblaPrivate
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Puebla, PueblaPrivate
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Cholula, PueblaResort/Private
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Puebla, PueblaPrivate
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Tehuacan, PueblaPrivate
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Atlixco, Puebla
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San Andres Cholula, PueblaPrivate/Resort
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Puebla, PueblaPublic
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Tehuacan, PueblaPrivate
Puebla Golf Resorts
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Puebla, MexicoLa Huerta Golf & Hotel is a family-friendly resort located in the heart of Cholula, Puebla, offering a peaceful escape with warm hospitality and traditional charm. Guests are welcomed into unique accommodations that showcase authentic Mexican architecture, creating a cozy and culturally rich atmosphere. The resort features a variety of amenities…