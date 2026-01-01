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Puebla Golf Guide

Puebla Golf Courses

Puebla Golf Resorts

  • CG La Huerta: #1
    La Huerta Golf & Hotel
    Puebla, Mexico
    La Huerta Golf & Hotel is a family-friendly resort located in the heart of Cholula, Puebla, offering a peaceful escape with warm hospitality and traditional charm. Guests are welcomed into unique accommodations that showcase authentic Mexican architecture, creating a cozy and culturally rich atmosphere. The resort features a variety of amenities…
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