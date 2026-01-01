Sackville Golf Guide
Sackville Golf Courses
Golf Courses Near Sackville
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Memramcook, New BrunswickPublic4.01
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Amherst, Nova ScotiaSemi-Private4.401960784325
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Amherst, Nova ScotiaPublic
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Hillsborough, New BrunswickSemi-Private
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Dieppe, New BrunswickPrivate4.592592592627
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Shediac, New BrunswickSemi-Private
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Shediac, New BrunswickSemi-Private3.01
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Lakeville, New BrunswickSemi-Private
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Riverview, New BrunswickSemi-Private
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Shediac, New BrunswickSemi-Private
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