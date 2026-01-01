Sheffield Golf Guide
Sheffield Golf Courses
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Sheffield, IowaPublic4.83333333332
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Sheffield, IowaPublic
Golf Courses Near Sheffield
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Rockwell, IowaPublic5.01
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Hampton, IowaPrivate
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Thornton, IowaPublic
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Latimer, IowaSemi-Private
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Mason City, IowaSemi-Private4.88235294124
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Clear Lake, IowaPublic
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Belmond, IowaSemi-Private
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Mason City, IowaPublic/Municipal5.01
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Clear Lake, IowaSemi-Private
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Nora Springs, IowaSemi-Private
See Also
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