China Grove Golf Guide
China Grove Golf Courses
Golf Courses Near China Grove
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Kannapolis, North CarolinaPrivate5.02
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Salisbury, North CarolinaPublic3.02
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Mooresville, North CarolinaMunicipal4.3117647059183
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Salisbury, North CarolinaSemi-Private4.138888888933
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Salisbury, North CarolinaSemi-Private3.667931688834
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Salisbury, North CarolinaSemi-Private3.1184210526153
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Salisbury, North CarolinaPrivate5.03
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Davidson, North CarolinaPrivate5.03
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Concord, North CarolinaPrivate4.01
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Huntersville, North CarolinaSemi-Private3.8266666667150
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