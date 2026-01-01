Kannapolis Golf Guide
Kannapolis Golf Courses
Golf Courses Near Kannapolis
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China Grove, North CarolinaPublic4.03100
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Concord, North CarolinaPrivate4.01
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Davidson, North CarolinaPrivate5.03
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Huntersville, North CarolinaSemi-Private3.8266666667150
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Salisbury, North CarolinaPublic3.02
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Mooresville, North CarolinaMunicipal4.3117647059183
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Concord, North CarolinaPublic4.49091955391383
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Huntersville, North CarolinaPrivate4.754
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Charlotte, North CarolinaPublic4.2751572327108
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Salisbury, North CarolinaSemi-Private3.1184210526153
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