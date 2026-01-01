Glenboro Golf Guide
Glenboro Golf Courses
Golf Courses Near Glenboro
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Carberry, ManitobaPublic4.944444444421
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Shilo, ManitobaMilitary4.926530612272
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Belmont, ManitobaPublic4.28571428573
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Killarney, ManitobaPublic5.04
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Brandon, ManitobaPublic4.3676134069134
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Pilot Mound, ManitobaSemi-Private
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Brandon, ManitobaPublic
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Brandon, ManitobaPublic4.251428310355
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Brandon, ManitobaPublic
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La Riviere, ManitobaResort
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