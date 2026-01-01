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Manitoba Golf Guide

Manitoba By The Numbers

143 courses | 2216 reviews

Manitoba Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 2216 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
45
3-4 Stars
11
2-3 Stars
2
1-2 Stars
1
N/A
84
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.0

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Sandhills GCC: Clubhouse
View Tee Times
Sandhills Golf and Country Club
Carberry, Manitoba
Public
4.9444444444
21
Write Review
Shilo CC: #1
View Tee Times
Shilo Country Club
Shilo, Manitoba
Military
4.9265306122
72
Write Review
Poplar Ridge GC: #11
View Tee Times
Poplar Ridge Golf Course
Onanole, Manitoba
Public
4.5798319328
30
Write Review
Neepawa GCC
View Tee Times
Neepawa Golf and Country Club
Neepawa, Manitoba
Semi-Private
4.5764846608
57
Write Review
Lake of the Sandhills GC
Lake of the Sandhills Golf Club
Buffalo Point, Manitoba
Semi-Private
4.5277777778
36
Write Review
Teulon GCC
View Tee Times
Teulon Golf and Country Club
Teulon, Manitoba
Semi-Private
4.5188494704
323
Write Review
Glen Lea GC
View Tee Times
Glen Lea Golf Club
Brandon, Manitoba
Public
4.3676134069
134
Write Review
Maplewood GC
View Tee Times
Maplewood Golf Club
St Pierre Jolys, Manitoba
Public
4.3667707236
140
Write Review
Netley Creek GCC: #15
View Tee Times
Netley Creek Golf and Country Club
Petersfield, Manitoba
Public
4.3295886776
139
Write Review
Selkirk GCC
View Tee Times
Selkirk Golf and Country Club
Selkirk, Manitoba
Semi-Private
4.2852077236
296
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Assiniboine GC
View Tee Times
Assiniboine Golf Club
Winnipeg, Manitoba
Semi-Private
4.2401960784
54
Write Review
Larters at St. Andrews GC
View Tee Times
Larters at St. Andrews Golf Club
Selkirk, Manitoba
Semi-Private
4.1327854671
88
Write Review
Poplar Ridge GC: #11
View Tee Times
Poplar Ridge Golf Course
Onanole, Manitoba
Public
4.5798319328
30
Write Review
Maplewood GC
View Tee Times
Maplewood Golf Club
St Pierre Jolys, Manitoba
Public
4.3667707236
140
Write Review
Sandhills GCC: Clubhouse
View Tee Times
Sandhills Golf and Country Club
Carberry, Manitoba
Public
4.9444444444
21
Write Review
Whispering Winds of Warren
View Tee Times
Whispering Winds of Warren
Warren, Manitoba
Semi-Private
4.1137011326
73
Write Review
Glen Lea GC
View Tee Times
Glen Lea Golf Club
Brandon, Manitoba
Public
4.3676134069
134
Write Review
Kingswood GCC: #12
View Tee Times
Kingswood Golf and Country Club
La Salle, Manitoba
Public
3.5536062378
184
Write Review
Teulon GCC
View Tee Times
Teulon Golf and Country Club
Teulon, Manitoba
Semi-Private
4.5188494704
323
Write Review
John Blumberg GC
View Tee Times
John Blumberg Golf Course - 18-hole Regulation
Winnipeg, Manitoba
Public/Municipal
3.1229609491
72
Write Review

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