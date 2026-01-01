Headingley Golf Guide
Headingley Golf Courses
Golf Courses Near Headingley
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Winnipeg, ManitobaPublic/Municipal3.122960949172
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Winnipeg, ManitobaPublic/Municipal
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Winnipeg, ManitobaPrivate5.01
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Winnipeg, ManitobaPrivate
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Winnipeg, ManitobaPrivate
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Winnipeg, ManitobaPrivate
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Winnipeg, ManitobaPublic2.52
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Winnipeg, ManitobaSemi-Private4.01
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Winnipeg, ManitobaSemi-Private4.240196078454
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Winnipeg, ManitobaSemi-Private
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