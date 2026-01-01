La Salle Golf Guide
La Salle Golf Courses
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La Salle, ManitobaPublic3.5536062378184
Golf Courses Near La Salle
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Winnipeg, ManitobaPublic3.254
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Winnipeg, ManitobaPrivate
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Winnipeg, ManitobaPrivate
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Winnipeg, ManitobaPublic
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Winnipeg, ManitobaPrivate
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Winnipeg, ManitobaPrivate
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Winnipeg, ManitobaPublic/Municipal4.01
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Headingley, ManitobaPrivate3.01
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Winnipeg, ManitobaPublic2.52
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Niverville, ManitobaSemi-Private3.621621621637
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