Petersfield Golf Guide
Petersfield Golf Courses
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Petersfield, ManitobaPublic4.3295886776139
Golf Courses Near Petersfield
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Teulon, ManitobaSemi-Private4.5188494704323
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Winnipeg Beach, ManitobaSemi-Private
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Selkirk, ManitobaSemi-Private4.2852077236296
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Sandy Hook, ManitobaPublic3.6502463054118
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Lockport, ManitobaSemi-Private
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Selkirk, ManitobaSemi-Private4.132785467188
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Brokenhead, ManitobaPublic/Resort3.4313725497
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Gimli, ManitobaSemi-Private
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Winnipeg, ManitobaSemi-Private4.08
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Gimli, ManitobaPublic
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