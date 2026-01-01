Amherst Golf Guide
Amherst Golf Courses
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Amherst, Nova ScotiaSemi-Private4.523809523825
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Amherst, Nova ScotiaPublic
Golf Courses Near Amherst
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Sackville, New BrunswickPublic
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Collingwood Corner, Nova ScotiaSemi-Private
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Memramcook, New BrunswickPublic4.01
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Hillsborough, New BrunswickSemi-Private
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Shediac, New BrunswickSemi-Private
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Shediac, New BrunswickSemi-Private3.01
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Pugwash, Nova ScotiaSemi-Private4.38235294126
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Parrsboro, Nova ScotiaSemi-Private5.01
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Dieppe, New BrunswickPrivate4.592592592627
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Shediac, New BrunswickSemi-Private
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