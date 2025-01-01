Palacio Del Negralejo - Pitch&Putt
About
Holes 18
Type Public
Style Pitch&Putt
Par 54
Length 1609 yards
Slope 80
Rating 52.3
Also known as Negralejo Golf Club - Pitch&Putt Course.
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Mens
|54
|1609 yards
|52.3
|80
|Ladies (W)
|54
|1609 yards
|53.4
|85
Scorecard for Pitch & Putt
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|In
|Total
|Mens M: 52.3/80
|87
|89
|106
|120
|115
|105
|120
|83
|103
|928
|74
|87
|81
|58
|69
|45
|83
|89
|95
|681
|1609
|Ladies W: 53.4/85
|87
|89
|106
|120
|115
|105
|120
|83
|103
|928
|74
|87
|81
|58
|69
|45
|83
|89
|95
|681
|1609
|Handicap
|15
|1
|6
|4
|7
|11
|9
|13
|12
|16
|5
|14
|17
|8
|18
|2
|10
|3
|Par
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|27
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|27
|54
Course Details
Year Built N/A
Golf Season Year round
Rentals/Services
Pull-carts Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Bunker Yes
Golf School/Academy Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Indoor Practice Yes
Putting Green Yes
Policies
Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Dress code Appropriate golf attire.
Food & BeverageBar, Restaurant
Available FacilitiesClubhouse, Showers, Locker Rooms, Parking
