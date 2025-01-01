Official Sponsor Omega Watch Ad: click to navigate
Home / Courses

Palacio Del Negralejo - Pitch&Putt

0
1440x350.jpg

Rating Snapshot

GolfPass Icon
Rating Index Rating
Tooltip Information Icon
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
Tooltip Information Icon
0%
Recommend this course
Read Reviews
Average Rating
Avg Rating
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
0%
Recommend this course
Read Reviews
Average Rating
Avg Rating
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
0%
Recommend this course
Read Reviews

About

Holes 18
Type Public
Style Pitch&Putt
Par 54
Length 1609 yards
Slope 80
Rating 52.3

Also known as Negralejo Golf Club - Pitch&Putt Course.

Satellite Layout
Tees
Tee Par Length Rating Slope
Mens 54 1609 yards 52.3 80
Ladies (W) 54 1609 yards 53.4 85
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for Pitch & Putt
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Mens M: 52.3/80 87 89 106 120 115 105 120 83 103 928 74 87 81 58 69 45 83 89 95 681 1609
Ladies W: 53.4/85 87 89 106 120 115 105 120 83 103 928 74 87 81 58 69 45 83 89 95 681 1609
Handicap 15 1 6 4 7 11 9 13 12 16 5 14 17 8 18 2 10 3
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54

Course Details

Year Built N/A
Golf Season Year round

Rentals/Services

Pull-carts Yes
Clubs Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Bunker Yes
Golf School/Academy Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Indoor Practice Yes
Putting Green Yes

Policies

Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Dress code Appropriate golf attire.

Food & Beverage

Bar, Restaurant

Available Facilities

Clubhouse, Showers, Locker Rooms, Parking
The Best Way To Book Is With GolfPass+
waivedfees
10 rounds of waived fees
golf ball.svg
$120 in tee time credits
teetime protection.svg
Tee Time Protection
redeemtrophy
Redeem GolfPass points

Reviews

Be the first to leave a review

Business Tools for Golf Course Operators
stars Add a GolfPass ratings badge to your website
rss_feed Get RSS feed with the latest reviews for this course
Nearby Courses
Palacio Del Negralejo - Largo
Palacio Del Negralejo - Largo
Rivas Vaciamadrid, Madrid
Public
0.0
0
Write Review
Palacio Del Negralejo - Par-3 Nine
Palacio Del Negralejo - Par-3 Nine
Rivas Vaciamadrid, Madrid
Public
0.0
0
Write Review
Olivar de la Hinojosa GC: Aerial view
Olivar de la Hinojosa Golf Club - 18-hole Course
Madrid, Madrid
Public
0.0
0
Write Review
Olivar de la Hinojosa GC: Driving range
Olivar de la Hinojosa Golf Club - 9-hole Course
Madrid, Madrid
Public
0.0
0
Write Review
Torrejon Air Base GC: #1
Torrejon Air Base Golf Course
Torrejon de Ardoz, Madrid
Military
0.0
0
Write Review
Real Club La Moraleja - 2nd
La Moraleja Golf Club - 2nd Course
Alcobendas, Madrid
Private
0.0
0
Write Review
Real Club La Moraleja - 1st
La Moraleja Golf Club - 1st Course
Alcobendas, Madrid
Private
0.0
0
Write Review
Real Club La Moraleja - Pitch & Putt
La Moraleja Golf Club - Pitch & Putt
Alcobendas, Madrid
Private
0.0
0
Write Review
Golf Park Madrid
Golf Park Madrid
Alcobendas, Community of Madrid
Public
0.0
0
Write Review
Golf Scratch Sport & CC
Golf Scratch Sport & Country Club
San Sebastian de los Reyes, Madrid
Public
0.0
0
Write Review
Real Club Puerta de Hierro
Real Club Puerta de Hierro - Lower Course
Madrid, Madrid
Private
0.0
0
Write Review
Villa de Madrid CC: Driving range
Villa de Madrid Country Club - Gold Course
Madrid, Madrid
Public
0.0
0
Write Review
Course Layout
Now Reading

  • Home

  • Memberships

  • Library

  • Account

    •
    Search Near Me