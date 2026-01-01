Home / Courses / World / Europe

Spain Golf Guide

Spain By The Numbers

589 courses | 108 reviews

Spain Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 108 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
59
3-4 Stars
13
2-3 Stars
3
1-2 Stars
7
N/A
504
Avg. Course Layout
3.9
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
3.8
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.1
Avg. Course Conditions
3.9

Spain Golf Courses By Location

Travel Deals

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me