Army Environmental Park &Training Area Cavalry Golf Course

Rating Snapshot

GolfPass Icon
Rating Index Rating
Tooltip Information Icon
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
Tooltip Information Icon
0%
Recommend this course
Read Reviews
About

Holes 9
Type Military
Style Parkland
Par 71
Length 6168 yards
Slope 119
Rating 69.7
Satellite Layout
Tees
Tee Par Length Rating Slope
Men (18-hole) 71 6168 yards 69.7 119
Ladies (18-hole) (W) 71 6168 yards 70.7 121
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for Cavalry
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Total
Mens M: 69.7/119 286 254 364 563 370 373 418 194 535 3357 6168
Ladies W: 70.7/121 286 254 364 563 370 373 418 194 535 3357 6168
Handicap 15 13 9 7 11 3 1 17 5
Par 4 4 4 5 4 4 4 3 5 37 71

Course Details

Year Built N/A

Rentals/Services

Pull-carts Yes
Clubs Yes

Practice/Instruction

Putting Green Yes

Policies

Walking Allowed Yes

Food & Beverage

Restaurant

Available Facilities

Banquet Facilities, Lockers, Locker Rooms
Reviews

Be the first to leave a review

