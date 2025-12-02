Army Environmental Park &Training Area Cavalry Golf Course
About
Holes 9
Type Military
Style Parkland
Par 71
Length 6168 yards
Slope 119
Rating 69.7
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Men (18-hole)
|71
|6168 yards
|69.7
|119
|Ladies (18-hole) (W)
|71
|6168 yards
|70.7
|121
Scorecard for Cavalry
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|Total
|Mens M: 69.7/119
|286
|254
|364
|563
|370
|373
|418
|194
|535
|3357
|6168
|Ladies W: 70.7/121
|286
|254
|364
|563
|370
|373
|418
|194
|535
|3357
|6168
|Handicap
|15
|13
|9
|7
|11
|3
|1
|17
|5
|Par
|4
|4
|4
|5
|4
|4
|4
|3
|5
|37
|71
Course Details
Year Built N/A
Rentals/Services
Pull-carts Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Putting Green Yes
Policies
Walking Allowed Yes
Food & BeverageRestaurant
Available FacilitiesBanquet Facilities, Lockers, Locker Rooms
Reviews
Be the first to leave a review
Business Tools for Golf Course Operators
Nearby Courses
Course Layout