Donau-Riss Golf Club - 4-hole Course
About
Holes 4
Type Semi-Private
Par N/A
Length N/A
Slope N/A
Rating N/A
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
Scorecard for 4 Holes
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|Total
|Yellow M: 32.6/94 W: 34.0/96
|329
|215
|103
|215
|329
|215
|103
|215
|329
|2053
|2053
|Red M: 31.0/91 W: 32.7/92
|280
|200
|85
|190
|280
|200
|85
|190
|280
|1790
|1790
|Handicap
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Par
|4
|4
|3
|4
|4
|4
|3
|4
|4
|34
|34
Course Details
Year Built N/A
Golf Season March - November
Rentals/Services
Pull-carts Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Bunker Yes
Golf School/Academy Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes
Policies
Credit Cards Accepted Yes
Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Dress code Proper golf attire required.
Food & BeverageBar, Restaurant
Available FacilitiesClubhouse, Locker Rooms
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