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Donau-Riss Golf Club - 4-hole Course

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About

Holes 4
Type Semi-Private
Par N/A
Length N/A
Slope N/A
Rating N/A
Satellite Layout
Tee Par Length Rating Slope
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for 4 Holes
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Total
Yellow M: 32.6/94 W: 34.0/96 329 215 103 215 329 215 103 215 329 2053 2053
Red M: 31.0/91 W: 32.7/92 280 200 85 190 280 200 85 190 280 1790 1790
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 34

Course Details

Year Built N/A
Golf Season March - November

Rentals/Services

Pull-carts Yes
Clubs Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Bunker Yes
Golf School/Academy Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes

Policies

Credit Cards Accepted Yes
Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Dress code Proper golf attire required.

Food & Beverage

Bar, Restaurant

Available Facilities

Clubhouse, Locker Rooms
The Best Way To Book Is With GolfPass+
waivedfees
10 rounds of waived fees
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$120 in tee time credits
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